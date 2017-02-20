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Кутепов - про свой сон: "Спартак" в Лиге чемпионов, ответная игра четвертьфинала..."

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29 октября 2016 года. Москва. Тушино. "Спартак" - ЦСКА - 3:1. Илья КУТЕПОВ (справа) против Ласина ТРАОРЕ.Илья Кутепов: "Кому-то нравится "Барса" - а мне она скучновата"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью "СЭ" рассказал о своем недавнем сне. По его словам, досмотреть его помешал звонок будильника.

– Во сне вам то поражение от АЕКа не возвращалось?

– Нет. Другое недавно приснилось. "Спартак" в Лиге чемпионов, матч серьезный-серьезный. Ответная игра четвертьфинала, на выезде… Кровь из носу нужно побеждать!

– Удалось?

– Все драматично получилось. Стадион битком, кричат ужасно. Мы забиваем гол, радуемся – и тут вижу, что судья поднимает флажок. Внутри паника, на глазах слезы…

– Ну и?..

– Будильник зазвонил. Так и не узнал, чем закончилось. (Юрий ГОЛЫШАК)

Полностью интервью Кутепова

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