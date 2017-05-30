Кристиан Паскуато: "Каррера и Манчини поднимут технический и тактический уровень чемпионата России"

Полузащитник "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато выразил радость за соотечественника Массимо Карреру, который со "Спартаком" выиграл чемпионат России. Итальянец также ждет появления в "Зените" Роберто Манчини.

– Хорошо, что итальянский специалист стал успешным в России, – цитирует Itasportpress Паскуато. – В победе "Спартака" решающую роль сыграл Каррера, который дал команде организацию и менталитет победителя. Кажется, "Зенит" еще подпишет Манчини. Он очень способный тренер. Уверен, что Манчини в Санкт-Петербурге выиграет что-то весомое в следующем сезоне. Каррера и Манчини поднимут технический и тактический уровень чемпионата России. Я был бы рад поработать с ними.