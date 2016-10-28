Коммерческий директор "Спартака" надеется на корректное поведение болельщиков в дерби с ЦСКА

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко подчеркнул, что на матче 12-го тура премьер-лиги против ЦСКА может состояться рекорд посещаемости "Открытие Арены". Также он выразил надежду, что субботнее дерби пройдет без эксцессов.

– Стоит ли в субботу ждать рекорда посещаемости?

– Надеемся на это. Напомню, что на данный момент "Открытие Арена" наибольшую аудиторию на матчах "Спартака" собрала во встрече с "Локомотивом", когда на стадион пришли 43 710 зрителей.

– Какие опасения вызывает у вас предстоящий матч?

– Дерби – особенные матчи, высокий накал страстей. Надеемся, что на нашей арене все пройдет в пределах правил, а болельщики будут поддерживать свои команды в корректной и цивилизованной форме. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Атаманенко