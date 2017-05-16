15:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей, "Зенит" – на 70

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что "Зенит" оштрафован на 70 тысяч рублей за нарушение дисциплинарного регламента в матче 28-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (3:1). ЦСКА заплатит штраф в 100 тысяч рублей, а "Арсенал" – 60 тысяч, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Матч "Крылья Советов" – "Зенит". За использование пиротехники "Зенит" оштрафован на 70 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – Матч ЦСКА – "Арсенал". За скандирование нецензурной лексики ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей, а "Арсенал" – на 60 тысяч.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

marksan, давай! только он скажет, что это секретная информация, научившись у Будогосского.

16:09

marksan

shpasic_____ Давай. по окончании сезона, попросим Григорьянца опубликовать таблицу штрафов и куда пошли деньги за них!

16:07

shpasic

ЦСКА всегда будет первым по штрафам!

15:49