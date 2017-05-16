КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей, "Зенит" – на 70

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что "Зенит" оштрафован на 70 тысяч рублей за нарушение дисциплинарного регламента в матче 28-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (3:1). ЦСКА заплатит штраф в 100 тысяч рублей, а "Арсенал" – 60 тысяч, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Матч "Крылья Советов" – "Зенит". За использование пиротехники "Зенит" оштрафован на 70 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – Матч ЦСКА – "Арсенал". За скандирование нецензурной лексики ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей, а "Арсенал" – на 60 тысяч.