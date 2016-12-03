Каррера и игроки наградили воспитанников академии "Спартака"

Сегодня воспитанники академии "Спартака" имени Федора Черенкова 2004, 2005 и 2006 года встретились на базе в Тарасовке с футболистами первой команды, главным тренером Массимо Каррерой и гендиректором Сергеем Родионовым, сообщает официальный сайт клуба. Юные футболисты получили медали летнего первенства Москвы, по итогам которого академия красно-белых в третий раз подряд стала лучшей в столице.

Каррера вручил золотые медали спартаковцам 2006 года рождения, Сергей Родионов вручал награды футболистам 2005 года, 2004-й год получил золото от Ивелина Попова, Ильи Кутепова и Лоренсо Мельгарехо.

– Хочу поздравить и руководство, и весь тренерский состав академии с большим достижением: трижды подряд выиграть первенство Москвы пока не удавалось ни одной школе, – сказал Родионов. – Давайте будем продолжать эту традицию, не забывая, что главная цель, к которой вы идете через эти победы, – подготовка футболистов для основной команды "Спартака".