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Ивелин Попов: "Глушаков, Ребров, Промес и Фернанду – душа "Спартака"

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Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов отметил, что сразу несколько человек в составе красно-белых олицетворяют собой душу команды. По словам 29-летнего хавбека, это Денис Глушаков, Артем Ребров, Квинси Промес и Фернанду.

– Сейчас в "Спартаке" я могу назвать "душой команды" сразу нескольких человек – это Денис Глушаков, Артем Ребров, Квинси Промес и Фернанду, – приводит ТАСС слова Попова. – Эти ребята составляют костяк команды. А новые игроки, которые пополнили "Спартак" зимой, – отличные футболисты и люди. Они правильно ведут себя и постепенно вписываются в коллектив; думаю, что у них все получится, и желаю им этого.

Что касается Зе Луиша, ему нужно было время, чтобы вписаться в "Спартак". После того как он прошел процесс адаптации, он начал показывать тот футбол, в который умеет играть.


 

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