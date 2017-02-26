Интервью Дмитрия Аленичева - в Фейсбуке "СЭ"

Завтра на сайте "СЭ" выйдет большое эксклюзивное интервью экс-главного тренера "Спартака" Дмитрия Аленичева. Первыми цитаты из беседы сегодня узнают подписчики группы "СЭ" в социальной сети Фейсбук.
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Teoretik
Даже если приплачивать - не стану читать.
23:00
grroznyi85
Хорошая попытка СЭ, но нет.)))
22:57
Бэн Джойс
Ой, ну я прям метнулся подписаться на группу СЭ в фейсбуке аки пуля, штоб узнать цитаты из беседы с Олейничевым. Шикарная замануха ))
22:02