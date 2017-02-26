Интервью Дмитрия Аленичева - в Фейсбуке "СЭ"

Завтра на сайте "СЭ" выйдет большое эксклюзивное интервью экс-главного тренера "Спартака" Дмитрия Аленичева. Первыми цитаты из беседы сегодня узнают подписчики группы "СЭ" в социальной сети Фейсбук.

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