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Интервью Дмитрия Аленичева - в Фейсбуке "СЭ"

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Завтра на сайте "СЭ" выйдет большое эксклюзивное интервью экс-главного тренера "Спартака" Дмитрия Аленичева. Первыми цитаты из беседы сегодня узнают подписчики группы "СЭ" в социальной сети Фейсбук.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Teoretik

Даже если приплачивать - не стану читать.

23:00

grroznyi85

Хорошая попытка СЭ, но нет.)))

22:57

Бэн Джойс

Ой, ну я прям метнулся подписаться на группу СЭ в фейсбуке аки пуля, штоб узнать цитаты из беседы с Олейничевым. Шикарная замануха ))

22:02

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