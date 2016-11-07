Хайдар Алханов: "Терек" пока не претендует на чемпионство"

Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов выразил мнение, что "Спартак" закончит первую половину сезона, занимая первое место в турнирной таблице чемпионата России. Но, по словам руководителя, нельзя списывать со счетов "Зенит" и ЦСКА, которые могут навязать борьбу красно-белым.

- В чемпионате России близится зимняя пауза. Какой из клубов, на ваш взгляд, уйдет на перерыв лидером?

- Судя по той игре, которую "Спартак" показывает сегодня, думаю, красно-белые - наиболее вероятные претенденты. Но не исключаю ни "Зенит", ни ЦСКА.

- А как же "Терек"?

- Мы пока на чемпионство не претендуем. Но если станем лидерами, то против не будем.

- По итогам 13-го тура "Терек" опережает ЦСКА на два очка…

- Но это не окончательный итог турнирной таблицы, к сожалению. Футбол настолько непредсказуем, никто не знает, чем все закончится. Если говорить честно, то мы не думаем, что станем чемпионами.

- В ЦСКА сегодня отсутствуют ведущие игроки: Дзагоев, Еременко. Как вы считаете, смогут ли армейцы удержаться в тройке лидеров?

- На мой взгляд, смогут. Что ни говори, команда высококлассная. Они ни в чем не уступают ни "Зениту", ни "Спартаку". Но, к сожалению, у армейцев очень короткая скамейка запасных. Черная полоса должна закончиться, и они еще проявят себя.

- В воскресенье "Терек" обыграл "Зенит". С какими сложностями пришлось столкнуться команде?

- Ничего сложного не было. Мы ожидали, что одержим победу. Тем более мы уже выигрывали у питерцев. Против "Зенита" "Терек" всегда играет очень хорошо. И вчера, проигрывая 1:0, была одержана волевая победа.

- Что помогло одержать победу?

- Ребята проявили характер. Помогло не только мастерство, но и эмоции, спортивный азарт.

- К встрече с нынешним лидером - "Спартаком" морально готовы?

- Мы готовы и со "Спартаком" встретиться. Хотя, я считаю, матч будет сложнее, чем с "Зенитом". (Любовь КОНЯЕВА)