20:33 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков опубликовал детское фото с Робсоном

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков опубликовал детское фото с бывшим нападающим красно-белых Луисом Робсоном. Один из первых бразильских легионеров в чемпионате России защищал цвета "Спартака" с 1997 по 2001 год и стал пятикратным чемпионом страны. 

"Сегодня я на тренировке посмотрел на наших форвардов, они мне напомнили Максимку! (Луиса Робсона)", - написал Глушаков на странице в Instagram.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (7)
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merzavcik82

История развивается по кругу. От поколения к поколению. Глушак красава.

10:15

Jean4

Глушак с детства за Спартак! Доказательств уже было предостаточно, вот и еще одно. =)

09:16

shpasic

всё думает, что все забудут о его армейской школе и локомотивском прошлом?

22:48 29 января

вперёд Спартак!

Максимка сохранил традиции - до сих пор работает мясником!)))))))))))))))))))))))

22:03 29 января

merniloskut

Мы Спартак!)))

21:09 29 января

П_о_в_а_р

С децтва наш, спартаковский.

20:58 29 января

баламошка

Чуть слезу не пустил)

20:41 29 января

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