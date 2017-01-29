Глушаков опубликовал детское фото с Робсоном

Капитан "Спартака" Денис Глушаков опубликовал детское фото с бывшим нападающим красно-белых Луисом Робсоном. Один из первых бразильских легионеров в чемпионате России защищал цвета "Спартака" с 1997 по 2001 год и стал пятикратным чемпионом страны.

"Сегодня я на тренировке посмотрел на наших форвардов, они мне напомнили Максимку! (Луиса Робсона)", - написал Глушаков на странице в Instagram.