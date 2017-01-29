Глушаков опубликовал детское фото с Робсоном

Капитан "Спартака" Денис Глушаков опубликовал детское фото с бывшим нападающим красно-белых Луисом Робсоном. Один из первых бразильских легионеров в чемпионате России защищал цвета "Спартака" с 1997 по 2001 год и стал пятикратным чемпионом страны.
"Сегодня я на тренировке посмотрел на наших форвардов, они мне напомнили Максимку! (Луиса Робсона)", - написал Глушаков на странице в Instagram.
Сегодня я на тренировке посмотрел на наших форвардов, они мне напомнили Максимку!(Луис Робсон)👍🏿😜🔴⚪ #архив #спартак #москва #россия #робсон #robson #glushakov #глушаков #история#нападающий #форвард #максимка #футбол #спорт #любимчик #фксм #болельщики #spartak #russia #repost #стадион #труд #варшавка
merzavcik82
История развивается по кругу. От поколения к поколению. Глушак красава.
10:15
Jean4
Глушак с детства за Спартак! Доказательств уже было предостаточно, вот и еще одно. =)
09:16
shpasic
всё думает, что все забудут о его армейской школе и локомотивском прошлом?
22:48 29 января
вперёд Спартак!
Максимка сохранил традиции - до сих пор работает мясником!)))))))))))))))))))))))
22:03 29 января
merniloskut
Мы Спартак!)))
21:09 29 января
П_о_в_а_р
С децтва наш, спартаковский.
20:58 29 января
баламошка
Чуть слезу не пустил)
20:41 29 января