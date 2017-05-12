Федун пожмет руку Дзюбе

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" признался, что у него осталась обида на Артема Дзюбу. При этом он подчеркнул, что между ними нет никакой вражды. Напомним, что Дзюба со скандалом перешел из "Спартака" в "Зенит" в 2015 году.

– Вы упомянули Артема Дзюбу. Расскажите правду о его уходе?

– Нет. Не хочу. Желаю ему успехов в сборной, надеюсь, он оклемается от своих болячек. Если Дзюбы не выступит на Кубке конфедераций, его будет очень не хватать. Лучше форварда у нас нет.

– Обида на Дзюбу осталась?

– Конечно, что скрывать. Я его помню с юного возраста. Также сейчас за Аязом Гулиевым наблюдаю и жду, когда он раскроется.

– Увидите Дзюбу – руку пожмете?

– Почему нет? Также как и он мне. Между нами нет никакой вражды. Были эмоции. Но футбол и есть эмоции. Это нормально, это шоу. (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)