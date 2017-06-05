Евгений Кречетов: "У "Динамо" нет предметной заинтересованности в Данни"

Исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов отметил, что клуб не заинтересован в возвращении полузащитника Данни. Сегодня португалец объявил об уходе из "Зенита", в который перешел в 2008 году из столичного клуба. Тогда питерцы заплатили за Данни 30 миллионов евро.

- Заинтересованность в игроке такого класса есть всегда, но здесь встает вопрос возможностей, - приводит "Р-Спорт" слова Кречетова. - Безусловно, Данни – высококлассный игрок, тем более, он уже был в "Динамо". Но, скажем так, предметной заинтересованности в нем на сегодняшний день нет.