Евгений Кафельников: "С победой "Спартак" и чемпионством"

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поздравил команду Массимо Карреры с победой в матче 23-го тура чемпионата России над "Зенитом" (2:1). По его словам, красно-белые станут чемпионами по итогам сезона-2016/17.
"С победой нас и чемпионством! "Спартак" – лучший клуб России", – написал Кафельников в Твиттере.
"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Зенит"
С победой нас и чемпионством!!!! Спартак-лучший клуб России– Кафельников Евгений (@KYevgeni) 16 April 2017
funyaka
Болела цска поздравляет Спартак?
00:19
баламошка
Жека - красава!
23:54 16 апреля
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
Флюгер, болтун и лицемер!
23:48 16 апреля
dimm_ole
с таким вице-президентом мы во всех турнирах первые
23:43 16 апреля
dimm_ole
в сочах болеть то не за кого
23:42 16 апреля
Khyron
Кафель, завали свой вафель :)))
23:33 16 апреля
dimm_ole
как ты первая ракетка,1 раз в 16 лет и палка стреляет
23:30 16 апреля
П_о_в_а_р
Фидун прадай Спартаг! (Жека Кафильникофф)
23:27 16 апреля
schwinn
болтун
23:23 16 апреля