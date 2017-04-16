Евгений Кафельников: "С победой "Спартак" и чемпионством"

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поздравил команду Массимо Карреры с победой в матче 23-го тура чемпионата России над "Зенитом" (2:1). По его словам, красно-белые станут чемпионами по итогам сезона-2016/17.

"С победой нас и чемпионством! "Спартак" – лучший клуб России", – написал Кафельников в Твиттере.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Зенит"