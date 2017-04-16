23:12 16 апреля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Евгений Кафельников: "С победой "Спартак" и чемпионством"

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Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поздравил команду Массимо Карреры с победой в матче 23-го тура чемпионата России над "Зенитом" (2:1). По его словам, красно-белые станут чемпионами по итогам сезона-2016/17.

"С победой нас и чемпионством! "Спартак" – лучший клуб России", – написал Кафельников в Твиттере.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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funyaka

Болела цска поздравляет Спартак?

00:19

баламошка

Жека - красава!

23:54 16 апреля

ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

Флюгер, болтун и лицемер!

23:48 16 апреля

dimm_ole

с таким вице-президентом мы во всех турнирах первые

23:43 16 апреля

dimm_ole

в сочах болеть то не за кого

23:42 16 апреля

Khyron

Кафель, завали свой вафель :)))

23:33 16 апреля

dimm_ole

как ты первая ракетка,1 раз в 16 лет и палка стреляет

23:30 16 апреля

П_о_в_а_р

Фидун прадай Спартаг! (Жека Кафильникофф)

23:27 16 апреля

schwinn

болтун

23:23 16 апреля

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