Евгений Бушманов: "Васину за его ошибку ничего бы не сказал"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью "СЭ" отметил, что защитник ЦСКА Виктор Васин допустил ошибку в дерби со "Спартаком" (1:2) из-за того, что неверно оценил ситуацию. Потеря мяча в штрафной привела к победному голу Дениса Глушакова.

– Что бы вы сказали своему игроку, если б он допустил такой же ляп, как Васин?

– Ничего. Все и так понятно. В той ситуации нужно бы попроще сыграть, а он вдруг начал что-то придумывать…

– Сгубила самоуверенность?

– Неверно оценил обстановку, хотел сохранить мяч и начать атаку. Ну а спартаковцы – молодцы. Доиграли момент до конца и выжали из него максимум. Надеюсь, для Васина это станет уроком. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Евгения Бушманова