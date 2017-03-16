14:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дзюба может пропустить матч с "Арсеналом"

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Как стало известно "СЭ", нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 19-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1) пропустил две тренировки команды. Причина – проблемы с икроножной мышцей. Повреждение форвард получил на 67-й минуте минувшей игры в столкновении с полузащитником Фегором Огуде в штрафной пермяков.

Не исключено, что Дзюба может успеть восстановиться к воскресному матчу с "Арсеналом". (Сергей ЦИММЕРМАН)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (8)
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В наших цветах нет голубого!

Разве у полена есть мышцы???

15:22

Darkman79

Шо нервишки видимо сдали)))Или Луческу тренеришкой назвал в раздевалке?)

15:01

Вопреки

Повреждение МОЗГОВ... больше у него, главного симулянта РФПЛ, повреждать НЕЧЕГО ! Истерики и нытье по не реагированию арбитров на его театральные способности, изрядно набивших оскомину российскому болельщику, уже НИЧЕГО кроме ОТТОРЖЕНИЯ не вызывают... НИКАКОЙ ИГРОЧИШКА, возомнивший себя звездой

14:51

ziggy1976

там москальский судейко, т.е. смысла играть нету, ибо: - из офсайда гол зенита не засчитают - левый пендель канонирам не поставят - нашару тульского каноира не удалят - законный гол канониров не отменят в общем, полный беспредел... итог: пральна сделает, что отдохнет

14:48

любфут

Желаю конечно здоровья, но для команды и качества игры будет лучше если пропустит.

14:39

marksan

Вонять всё равно будет в прессе!

14:33

kvadrocopter

Вот это ударище был, а его судьи не увидели, только Карпин через лупу смог заметить.

14:26

баламошка

Испугался, что судья опять левый пеналь не поставит? Мешки, не забывайте запирать шкафчики, когда в раздевалке находится ваш капитон!

14:12

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