Дзюба может пропустить матч с "Арсеналом"

Как стало известно "СЭ", нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 19-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1) пропустил две тренировки команды. Причина – проблемы с икроножной мышцей. Повреждение форвард получил на 67-й минуте минувшей игры в столкновении с полузащитником Фегором Огуде в штрафной пермяков.

Не исключено, что Дзюба может успеть восстановиться к воскресному матчу с "Арсеналом". (Сергей ЦИММЕРМАН)