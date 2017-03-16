Дзюба может пропустить матч с "Арсеналом"

Как стало известно "СЭ", нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 19-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1) пропустил две тренировки команды. Причина – проблемы с икроножной мышцей. Повреждение форвард получил на 67-й минуте минувшей игры в столкновении с полузащитником Фегором Огуде в штрафной пермяков.
Не исключено, что Дзюба может успеть восстановиться к воскресному матчу с "Арсеналом". (Сергей ЦИММЕРМАН)
В наших цветах нет голубого!
Разве у полена есть мышцы???
15:22
Darkman79
Шо нервишки видимо сдали)))Или Луческу тренеришкой назвал в раздевалке?)
15:01
Вопреки
Повреждение МОЗГОВ... больше у него, главного симулянта РФПЛ, повреждать НЕЧЕГО ! Истерики и нытье по не реагированию арбитров на его театральные способности, изрядно набивших оскомину российскому болельщику, уже НИЧЕГО кроме ОТТОРЖЕНИЯ не вызывают... НИКАКОЙ ИГРОЧИШКА, возомнивший себя звездой
14:51
ziggy1976
там москальский судейко, т.е. смысла играть нету, ибо: - из офсайда гол зенита не засчитают - левый пендель канонирам не поставят - нашару тульского каноира не удалят - законный гол канониров не отменят в общем, полный беспредел... итог: пральна сделает, что отдохнет
14:48
любфут
Желаю конечно здоровья, но для команды и качества игры будет лучше если пропустит.
14:39
marksan
Вонять всё равно будет в прессе!
14:33
kvadrocopter
Вот это ударище был, а его судьи не увидели, только Карпин через лупу смог заметить.
14:26
баламошка
Испугался, что судья опять левый пеналь не поставит? Мешки, не забывайте запирать шкафчики, когда в раздевалке находится ваш капитон!
14:12