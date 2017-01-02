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Джорджиньо Вайналдум: "Промес способен помочь "Ливерпулю"

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Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум хочет видеть в своем клубе хавбека "Спартака" Квинси Промеса. Он уверен, что его партнер по сборной Голландии поможет "красным".

– Думаю, Квинси знает, насколько велик "Ливерпуль", – цитирует Goal Вайналдума. – Лично я знал об этом, когда переходил сюда. Конечно, хочу, чтобы Промес перешел в "Ливерпуль", поскольку знаю, насколько это хороший игрок и хороший человек, который способен помочь нам. Но не знаю, правдивы ли слухи о его трансфере. Это дело агентов. Я все узнаю из СМИ.

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