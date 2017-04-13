Доменико Кришито: "Главная задача Зенита" - сократить отставание от "Спартака"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито в преддверии матча 23-го тура чемпионата России со "Спартаком" подчеркнул, что главной задачей клуба является сокращение отрыва от красно-белых.
На данный момент петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 43 очка, что на 8 меньше, чем у спартаковцев, которые лидируют в первенстве.
- Сейчас главная задача - сократить отставание от "Спартака", - приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Кришито. - Нам всем - клубу, команде, болельщикам - нужна только победа в воскресной игре.
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-04-12-domeniko-krishito-poluchil-nagradu-g-drive-luchshiy-igrok-marta.htm