Дмитрий Комбаров: "В детстве провел рукой по лысине Роналдо"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью клубной пресс-службе поделился ярким воспоминанием из детства. По словам футболиста, в 1998 году ему удалось взять автограф у нападающего "Интера" Роналдо.

- 18 апреля футбольному "Спартаку" исполнилось 95 лет. Серьезная дата? - вопрос Комбарову.

- Еще бы! "Спартак" - великий клуб. Только представьте, какая длинная история! Какое количество трофеев он выиграл. Сколько футболистов воспитал, сколько из них стали легендами!

- Когда красно-белые выиграли последнее чемпионство, вам было 14 лет. Что помните о том времени?

- Мне помнится, что "Спартак" все мое детство был чемпионом. В памяти все футболисты, которые приносили красно-белым успех. Дома даже есть книжка с автографами игроков. Было время, когда спартаковцы тренировались в манеже в Сокольниках. И мы, будучи детьми, занимались там же. Теперь каждый раз, когда прихожу туда, у меня ностальгия. Мы в нем все детство провели.

Помню, в апреле 1998 года к "Спартаку приезжал "Интер". Взял автограф у Роналдо. Мы попросили у родителей разрешения остаться посмотреть занятие итальянцев и потом сфотографироваться с игроками. Стояли в холле. Дальше - к раздевалкам - никого не пускали. Не знаю, кто это был, администратор команды или массажист "Интера", но он просто взял меня за руку и провел в коридор. У раздевалки миланского клуба он сказал: "Стой здесь".

Когда кто-то выходил и дверь открывалась, я заглядывал, чтобы увидеть, какая там атмосфера. Тогда посчастливилось взять автограф у Зубастика. Причем все звезды "Интера" расписались ручкой, а подпись Роналдо единственная выведена маркером. А еще я провел рукой по его лысине. (Улыбается.)