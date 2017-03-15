16:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дмитрий Хомич: "Желаю "Спартаку" стать чемпионом"

0
0
0
0

Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич пожелал удачи "Спартаку" в чемпионской гонке. Голкипер выступал за красно-белых в период с 2005 по 2009 год. Всего в его активе 4 матча за московский клуб.

– Впереди еще 11 туров и все может поменяться, – говорит Хомич. – Хочется подняться как можно выше. Идем от матча к матчу, надо выкладываться по полной. А в мае уже увидим, какой урожай собрала наша команда.

– За золото бьются "Спартак", ЦСКА и "Зенит". На чьей стороне ваши симпатии?

– Мне довелось поиграть за красно-белых, поэтому желаю им стать чемпионами. (Сергей АСТАХОВ)

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ