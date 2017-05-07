Денис Мацуев: "Играл в Вене третий концерт Рахманинова и флюидами почувствовал чемпионство "Спартака"

Народный артист России, известный пианист и болельщик "Спартака" Денис Мацуев отметил, что красно-белые провели чудо-сезон, потому что главному тренеру команды удалось создать удивительную атмосферу, вернувшую спартаковский дух. Красно-белые обеспечили себе чемпионство за три тура до окончания чемпионата после того, как "Зенит" проиграл "Тереку" (0:1). Последний раз "Спартак" становился чемпионом 16 лет назад.

– В первую очередь, поздравляю Леонида Арнольдовича Федуна, который очень сильно переживал, который вложил в это детище огромное количество средств, душу, это было тяжело, – цитирует ТАСС Мацуева. – Это его победа в первую очередь, потому что он жил эти годы "Спартаком" и со стойкостью переносил неудачи. Где-то нам не везло, нельзя сказать, что мы не боролись за золото. Это был чудо-сезон, Каррера создал удивительную атмосферу, которая сказалась и на климате в команде, и на игре, и на результате.



Даже самые отъявленные соперники признают, что в этом году "Спартак" на голову сильнее и показывает самый зрелищный футбол. Это заслуженная победа, всех поздравляю. Все спрашивали, как вернуть спартаковский дух, как ни странно, сделать это удалось итальянцу.

​Во время матча "Зенита" и "Терека" я находился на сцене в Вене и играл третий концерт Рахманинова. Я играл этот концерт более 300 раз в своей жизни в разных местах мира, но сегодня во второй его части началась какая-то турбулентность, какими-то флюидами я почувствовал чемпионство. Я по своей натуре победитель, эта 16-летняя пауза не укладывался в мое мировоззрение. После концерта меня все поздравляли не с его окончанием, а с чемпионством "Спартака", это ни с чем несравнимые эмоции.