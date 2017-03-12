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Денис Глушаков: "Готов на все ради сборной и футбола"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире передачи "После футбола" на телеканале "Матч ТВ" прокомментировал решение защитника Василия Березуцкого приостановить карьеру в сборной России. По словам Глушакова, он готов взять на себя обязанности лидера в национальной команде.

- Вася - взрослый человек, он обдумал свой поступок, - подчеркнул Глушаков. - Сделал так, как захотел.

- Вы остаетесь одним из самых опытных игроков в сборной, на вас ложится дополнительная ответственность, вы готовы к этому?

- Готов на все ради сборной и футбола.

- Игорь Акинфеев на этой неделе побил рекорд Льва Яшина…

- Я считаю, что Акинфеев - это вратарь мирового уровня. Мы играем с ним в сборной, хороший парень.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

а как же миллионная петиция о том, чтобы неудачников Евро-2016 и ЧМ-2014 и близко в сборной не было?

22:39

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