Денис Глушаков: "Федуна попросили кое о чем по поводу сборов. Все выполнено идеально"

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ на сборе в ОАЭ отметил, что в этот раз сборы проходят идеально. По его словам, руководство выполнило все пожелания.
– Леонид Федун, по вашим словам, почти после каждого матча стал в раздевалку заходить, что раньше случалось в исключительных случаях. Менеджмент работает как часы – четырех новичков подписали к первому сбору, с Промесом, Джано и теперь Боккетти продлили контракты. Что это со "Спартаком" происходит?
– Правильно выстроили менеджмент, наверное. В клубе все профессионально работают. Все, что тренер просит, выполняется. К нашим просьбам тоже прислушиваются. Мы Леонида Арнольдовича попросили кое о чем по поводу сборов – и все идеально, все выполнено от и до.
– О чем просили?
– Чтобы было комфортно команде. Поменьше ездить на автобусах, отель близко с полями. Для футболистов что главное на сборах – тренироваться, восстанавливаться, правильно питаться. Никаких претензий! Раньше бывало, что по 20 минут ездили от отеля до поля. В день по две тренировки. Набегало почти полтора часа в пути. Восстановлению это не очень способствовало.
saiga
Главное было - взять с собой женщин, а то без них тренировочный процесс не полноценен и восстановление не комфортное. Забыли только спартачи спортивно-футбольную истину - баба на воз, жди беды. О чемпионстве в этом сезоне можно забыть.
10:07
Alexis33
20 минут проехать -это для них проблема!)))) просто ох....ли уже в конец! Смешно,звёзды.
01:11
Bes
Походу Арнольдыч заключил с кем то пари на сумму, по сравнению с которой даже трансферные расходы просто мелочь))
23:16 22 января
zanuda59
А пробежаться от отеля до поля, слабо?
22:52 22 января
neznaika№1
тройные премиальные,за победу на сборах?
22:38 22 января