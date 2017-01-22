Денис Глушаков: "Федуна попросили кое о чем по поводу сборов. Все выполнено идеально"

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ на сборе в ОАЭ отметил, что в этот раз сборы проходят идеально. По его словам, руководство выполнило все пожелания.

– Леонид Федун, по вашим словам, почти после каждого матча стал в раздевалку заходить, что раньше случалось в исключительных случаях. Менеджмент работает как часы – четырех новичков подписали к первому сбору, с Промесом, Джано и теперь Боккетти продлили контракты. Что это со "Спартаком" происходит?

– Правильно выстроили менеджмент, наверное. В клубе все профессионально работают. Все, что тренер просит, выполняется. К нашим просьбам тоже прислушиваются. Мы Леонида Арнольдовича попросили кое о чем по поводу сборов – и все идеально, все выполнено от и до.

– О чем просили?

– Чтобы было комфортно команде. Поменьше ездить на автобусах, отель близко с полями. Для футболистов что главное на сборах – тренироваться, восстанавливаться, правильно питаться. Никаких претензий! Раньше бывало, что по 20 минут ездили от отеля до поля. В день по две тренировки. Набегало почти полтора часа в пути. Восстановлению это не очень способствовало.