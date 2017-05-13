Денис Давыдов: "Надеюсь, самое яркое событие в моей спартаковской карьере еще впереди"

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов отметил, что из-за игры за "Спартак-2" он не с размахом праздновал чемпионский титул команды. Красно-белые выиграли свой 10-й чемпионский титул после проигрыша "Зенита" в матче 27-го тура чемпионата России против "Терека" (0:1).

– Отмечали, наверное, с размахом?

– Лично я – нет. У "Спартака-2" на следующий день была тренировка. Посмотрел игру "Зенита" с семьей и своей девушкой. Конечно, был очень счастлив. Но спать лег довольно рано: в понедельник нужно было ехать на утреннее занятие, а уже во вторник мы улетели в Хабаровск.

– В чемпионском 2001 году вам было всего шесть, но вы уже болели за "Спартак".

– Да. Правда, учиться футболу начал в "Торпедо-ЗИЛ". Эта школа была недалеко от дома. Начинался очередной набор, и мамина подруга решила записать в группу своего сына. Он был 1993 года рождения, то есть на пару лет старше, но я все равно пошел с ним за компанию. Почти сразу заболел ветрянкой, пропустил месяц и решил не возвращаться. К моему удивлению, тренер позвонил сам, позвал обратно.

– В клубную академию вы перешли в 2010-м. Какое событие в своей жизни за семь спартаковских лет считаете самым ярким?

– Отлично помню, как был счастлив, когда перешел в академию. Потом стал одним из первых в команде, кого Дмитрий Иванович Гунько позвал в дубль. Когда был создан "Спартак-2", Евгений Александрович Бушманов пригласил на просмотр. Думал, отправят обратно в молодежку. Но меня оставили. Ну и, конечно, навсегда запомню дебют за основной состав при Валерии Георгиевиче Карпине. Каждый из этих шагов вперед для меня очень важен. Но очень надеюсь, что самое яркое событие в моей спартаковской карьере еще впереди.