Денис Давыдов: "Как убедить Карреру? Играть за "Спартак-2" и регулярно забивать"

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов отметил, что на его выступлениях за первую команду красно-белых сказалась травма. Форвард подчеркнул, что в "Спартаке-2" собрались амбициозные футболисты.

– В этом сезоне вы провели в РФПЛ только четыре матча. В чем причина? Выбила из колеи травма, полученная во время прошлогодней аренды?

– Конечно, она сказалась: по большому счету я в прошлом году пропустил месяцев семь. Это очень много. Отправлялся в чешский клуб "Млада Болеслав" с большими надеждами. А вышло так, что травмировал плечо и толком даже не сыграл. Хотя считаю, что эта аренда все равно пошла мне на пользу: получил определенный опыт, посмотрел, как футболисты за границей живут и тренируются. А затем вернулся в Москву и начал заново набирать форму – благодаря тому, что Евгений Александрович Бушманов давал играть постоянно. В итоге попал в обойму основы, ждал своего шанса, прошел зимние сборы. Да, сыграл не много. Но я понимаю, что у нас большая конкуренция и на мою позицию много претендентов. В конце концов, раз мы стали чемпионами – значит, главный тренер на сто процентов угадал с составом. А мне остается работать дальше.

– У вас есть план, как убедить Карреру дать вам еще один шанс?

– Нужно постоянно играть за "Спартак-2" и регулярно забивать. Хорошо, что у нас собрались амбициозные ребята: все хотят побеждать. Мы стремимся выигрывать каждый матч даже несмотря на то, что регламент не позволяет подняться в РФПЛ.