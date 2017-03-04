Данни: "Думаю, полностью восстановился после травмы"

Полузащитник "Зенита" Данни после ничьей с ЦСКА (0:0) в гостевом матче 18-го тура чемпионата России подчеркнул, что остался недоволен состоянием газона. Также португальский хавбек считает, что полностью восстановился от травмы, полученной в конце прошлого сезона, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Мы не забили, значит, сыграли неудачно. Хотя играла команда хорошо.

– Почему не удалось забить?

– Моменты-то были. У Маурисиу, Дзюбы. Это футбол. Теперь надо думать об "Амкаре" и сыграть в Перми лучше. По-прежнему хотим стать чемпионами.

– После удаления Вернблума почему не удалось воспользоваться преимуществом?

– Мы делали все возможное. Контролировали мяч. Но не забили.

– Вы полностью набрали форму после травмы?

– Думаю, да. Чувствую себя хорошо.

– Как вам газон?

– Не-е-е. Плохой. Не знаю почему. Но это очень плохо.