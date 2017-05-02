ЦСКА: Клуб не использовал систему определения взятия ворот в матче со "Спартаком"

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов пояснил "СЭ", что в дерби со "Спартаком" (1:2) клуб не использовал систему видеофиксации голов. Напомним, что по ходу встречи в телетрансляции при помощи подобной системы разбирались два эпизода – на 2-й и 70-й минутах. В первом тайме момент не использовал армеец Алексей Ионов, а во втором – спартаковец Роман Зобнин.

– ЦСКА не использовал систему определения взятия ворот в матче со "Спартаком". На стадионе ее просто нет. Систему использовал "Матч ТВ", – сказал Аксенов.

Напомним, что "Спартак" обыграл ЦСКА в матче 26-го тура чемпионата России со счетом 2:1. "СЭ" вел трансляцию матча.(Сергей АСТАХОВ)