Бухаров - в нападении "Ростова" против "Зенита". Джанаева нет в заявке

Стал известен состав "Ростова" на домашний матч 17-го тура чемпионата России против "Зенита". С первых минут в нападении хозяев сыграет Александр Бухаров. Вместо Сослана Джанаева, который не попал в заявку ростовчан на эту игру, ворота будет защищать Никита Медведев.
Основной состав: Медведев – Кудряшов, Навас, Терентьев, Мевля – Гацкан, Калачев, Нобоа, Полоз, Байрамян – Бухаров.
Запасные: Комиссаров, Гошев, Гранат, Скопинцев, Гуйе, Григорьев, Киреев, Ярошенко, Думбья, Эззатоллахи, Перепелицэ, Азмун.
Трансляция матча "Ростов" – "Зенит"
Наш
Как-то не последовательно : два матча ЧР игроков основы загодя берегли перед играми ЛЧ,а когда впереди решающая битва с ПСВ, дали нагрузку подавляющему числу игроков основы.
18:45
Басист
Ну что ж, это уже хотя бы не дубль. Джанаев, Гранат и Ерохин - на ПСВ, Азмун в роли джокера, в остальном состав боевой.
18:25
foreverCSKAforever
Сухой не потребуется?
18:24
shpasic
так всё-таки кто же переходит в Зенит - Крицюк или Джанаев? определитесь уже!
18:18