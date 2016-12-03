18:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Бухаров - в нападении "Ростова" против "Зенита". Джанаева нет в заявке

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Стал известен состав "Ростова" на домашний матч 17-го тура чемпионата России против "Зенита". С первых минут в нападении хозяев сыграет Александр Бухаров. Вместо Сослана Джанаева, который не попал в заявку ростовчан на эту игру, ворота будет защищать Никита Медведев.

Основной состав: Медведев – Кудряшов, Навас, Терентьев, Мевля – Гацкан, Калачев, Нобоа, Полоз, Байрамян – Бухаров.

Запасные: Комиссаров, Гошев, Гранат, Скопинцев, Гуйе, Григорьев, Киреев, Ярошенко, Думбья, Эззатоллахи, Перепелицэ, Азмун.

Трансляция матча "Ростов" – "Зенит"

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Наш

Как-то не последовательно : два матча ЧР игроков основы загодя берегли перед играми ЛЧ,а когда впереди решающая битва с ПСВ, дали нагрузку подавляющему числу игроков основы.

18:45

Басист

Ну что ж, это уже хотя бы не дубль. Джанаев, Гранат и Ерохин - на ПСВ, Азмун в роли джокера, в остальном состав боевой.

18:25

foreverCSKAforever

Сухой не потребуется?

18:24

shpasic

так всё-таки кто же переходит в Зенит - Крицюк или Джанаев? определитесь уже!

18:18

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