Бухаров - в нападении "Ростова" против "Зенита". Джанаева нет в заявке

Стал известен состав "Ростова" на домашний матч 17-го тура чемпионата России против "Зенита". С первых минут в нападении хозяев сыграет Александр Бухаров. Вместо Сослана Джанаева, который не попал в заявку ростовчан на эту игру, ворота будет защищать Никита Медведев.

Основной состав: Медведев – Кудряшов, Навас, Терентьев, Мевля – Гацкан, Калачев, Нобоа, Полоз, Байрамян – Бухаров.

Запасные: Комиссаров, Гошев, Гранат, Скопинцев, Гуйе, Григорьев, Киреев, Ярошенко, Думбья, Эззатоллахи, Перепелицэ, Азмун.

Трансляция матча "Ростов" – "Зенит"