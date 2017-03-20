15:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Борис Игнатьев: "Трудно оценить, был ли офсайд в моменте с голом Данни"

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что спорные судейские решения в матче 20-го тура чемпионата России "Зенит" - "Арсенал" (2:0) тяжело однозначно оценить. Тренерский штаб тульской команды остался недоволен решением назначить пенальти после фола на Артеме Дзюбе и засчитать гол Данни, якобы забитый из офсайда.

-  Как оцените спорные моменты с голами хозяев, на которые сетовали представители "Арсенала" после игры?

- Кирьяков и помощники наверняка внимательно разобрали эпизоды. Не берусь сказать, что пенальти был, учитывая, что многие представители судейского корпуса также неоднозначно оценили. С голом Данни – то же самое, трудно оценить, был ли офсайд. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью интервью Игнатьева - скоро в "СЭ"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Slim Taller

Научитесь нормально показывать футбол.С той точки,что показали.офсайд очевидный.Почему во время трансляции не использовать компьютерную графику?! Кичились вертолётами,летающими вокруг стадиона и показывающими никому не нужные виды сверху,а теперь денег нет на самые элементарные вещи.

15:55

kaduly

Спорный вне игры трактуется в пользу нападающего

15:39

Ботаникум

Как же любит старпер Игнатьев давать УКЛОНЧИВЫЕ ответы типа "НИ-О-ЧЁМ"!!!!!!!!! СЛЮНЕ-ЖУЙ!!!!

15:19

kavil

А судье было еще труднее..

15:15

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