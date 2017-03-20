Борис Игнатьев: "Трудно оценить, был ли офсайд в моменте с голом Данни"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что спорные судейские решения в матче 20-го тура чемпионата России "Зенит" - "Арсенал" (2:0) тяжело однозначно оценить. Тренерский штаб тульской команды остался недоволен решением назначить пенальти после фола на Артеме Дзюбе и засчитать гол Данни, якобы забитый из офсайда.
- Как оцените спорные моменты с голами хозяев, на которые сетовали представители "Арсенала" после игры?
- Кирьяков и помощники наверняка внимательно разобрали эпизоды. Не берусь сказать, что пенальти был, учитывая, что многие представители судейского корпуса также неоднозначно оценили. С голом Данни – то же самое, трудно оценить, был ли офсайд. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Полностью интервью Игнатьева - скоро в "СЭ"
Slim Taller
Научитесь нормально показывать футбол.С той точки,что показали.офсайд очевидный.Почему во время трансляции не использовать компьютерную графику?! Кичились вертолётами,летающими вокруг стадиона и показывающими никому не нужные виды сверху,а теперь денег нет на самые элементарные вещи.
15:55
kaduly
Спорный вне игры трактуется в пользу нападающего
15:39
Ботаникум
Как же любит старпер Игнатьев давать УКЛОНЧИВЫЕ ответы типа "НИ-О-ЧЁМ"!!!!!!!!! СЛЮНЕ-ЖУЙ!!!!
15:19
kavil
А судье было еще труднее..
15:15