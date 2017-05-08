Алексей Парамонов: "Федун - один из главных виновников торжества"

Легендарный нападающий "Спартака" Алексей Парамонов поздравил команду с завоеванием чемпионского титула. Он отметил, что в матче "Зенит" – "Терек" (1:2), который принес красно-белым титул, тренеры грозненцев Рашид Рахимов и Игорь Ледяхов настроили своих подопечных.

– Как встретили чемпионство "Спартака"?

– С восторгом! "Терек" уступает по классу "Зениту", но приложил много усилий и добился победы в Санкт-Петербурге. Команду возглавляют спартаковцы Рахимов и Ледяхов, уверен, они настроили своих ребят так, чтобы у красно-белых не возникло никаких проблем с завоеванием титула.

Теперь 17 мая на игре с "Тереком" будем отмечать нашу победу, посмотрим на вручение кубка.

– Собираетесь на "Открытие Арену"?

– Пока никто не приглашал. Но хочется увидеть триумф "Спартака" на стадионе. 16 лет ждал этого момента. За это время ушло целое поколение.

– Победа заслуженная?

– Конечно! Несмотря на то, что состав "Зенита" выглядит посильнее, Каррера привел команду к чемпионскому званию, уверенно опередив конкурентов. Победы над ЦСКА и "Зенитом" получились убедительными. Впереди теперь Лига чемпионов, нужно усилить состав, особенно защиту.

– Что сказали бы команде в раздевалке 17 мая?

– Поздравил бы ребят с этой блестящей победой. Пожелал бы им и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия. Хочется сказать отдельные слова благодарности Леониду Федуну, он один из главных виновников торжества.

– Слышали, как болельщики праздновали?

– У нас во дворе было тихо. Зато сегодня ходил в магазин, меня поздравляли и благодарили за "Спартак". Узнают болельщики, это очень приятно. (Сергей АСТАХОВ)