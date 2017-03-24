Александр Самедов: "В сборной лидерство "Спартака" не обсуждам"

Полузащитник сборной России Александр Самедов, ставший одним из главных ветеранов национальной команды после решение Василия Березуцкого и Сергея Игнашевича взять паузу, подчеркнул, что лидерство "Спартака"​ футболисты не обсуждают. Он также отметил, что красно-белые могли провести последний отрезок лучше.

– Интервью вы в последние месяцы раздали как никогда много...

– Да, многое приходится рассказывать снова и снова. Но ведь повод понятен. Для меня самого возвращение в "Спартак" стало большим событием. Понимаю, что людям тоже интересно.

– Позади первые официальные матчи за родной клуб. Вы забили победный мяч "Анжи", но как оцените итоги отрезка в целом?

– Могло быть лучше. Жаль, что не выиграли в Краснодаре. И что не смогли победить в Черкизове. Всегда есть к чему стремиться, всегда хочется большего.

– Как вам работа с Массимо Каррерой?

– Как и ожидал, он впечатляет своей харизмой.

– Андрей Ещенко посвятил "Спартаку" татуировку.

– У меня тату нет. Я не сторонник этого. То же самое касается всяких обещаний вроде "если мы станем чемпионами, то...". Просто есть мечта, и очень хочется ее осуществить – взять титул.

– В сборной игроки других команд обсуждают лидерство "Спартака"?

– Какой смысл? Каждый отстаивает интересы своего клуба. Да и борьба на финише сезона предстоит серьезная. К тому же предстоящие матчи сборной действительно важны. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полностью интервью Самедова