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Александр Самедов: "Не будет проблемой то, что я играю справа"

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Новичок "Спартака" Александр Самедов в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что готов играть на той позиции, как решит тренерский штаб. По словам Самедова, сейчас полузащитник должен действовать по всему фронту атаки.

– Думаю, что не будет проблемой то, что я играю справа, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Самедова. – Я видел, как играет Квинси, – он двигается по всему фронту, действует не только справа, но и слева, и в середине. Думаю, что сейчас полузащитник должен действовать по всему фронту атаки. Опять же, как тренерский штаб решит, где меня использовать, там и буду играть.

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http://www.spartak.com/main/news/98117/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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triumfator

Он никому не станет проблемой.

18:39

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