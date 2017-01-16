Александр Самедов: "Не будет проблемой то, что я играю справа"

Новичок "Спартака" Александр Самедов в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что готов играть на той позиции, как решит тренерский штаб. По словам Самедова, сейчас полузащитник должен действовать по всему фронту атаки.

– Думаю, что не будет проблемой то, что я играю справа, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Самедова. – Я видел, как играет Квинси, – он двигается по всему фронту, действует не только справа, но и слева, и в середине. Думаю, что сейчас полузащитник должен действовать по всему фронту атаки. Опять же, как тренерский штаб решит, где меня использовать, там и буду играть.