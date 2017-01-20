Александр Самедов: "Глушаков забронировал мне место в автобусе"

Полузащитник Александр Самедов остался доволен первым тренировочным днем после возвращения в "Спартак". Красно-белые проводят зимние сборы в Абу-Даби. Хавбек сборной России, перешедший в "Спартак" из "Локомотива", прибыл в расположение команды на день позже по семейным обстоятельствам. Этой зимой он перешел в "Спартак" из "Локомотива".

– Отлично, все здорово, сразу же две тренировки! Условия великолепные, - цитирует официальный сайт "Спартака" Самедова. - Команда великолепная. Работается хорошо. Все очень нравится. Главное для меня за ближайшие дни – поймать ритм и как можно быстрее обрести нужные кондиции. Это на сегодня самое важное.

– А сейчас какие ощущения?

– Честно скажу: устал сильно. Надеюсь, уже завтра будет полегче. Начинать всегда непросто.

– Как встретили ребята?

– Потрясающе! Все очень дружелюбные.

– Заметили, что во время двусторонки вы в основном взаимодействовали с Глушаковым…

– Так получалось, что чаще всего мы оказывались неподалеку друг от друга. Вероятно, по старой памяти. Кстати, и в автобусе мы сидим вместе. Похоже, Денис это кресло для меня забронировал.