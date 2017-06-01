Александр Горшков: "Итальянские тренеры успешны. Рассчитываю на это в ситуации с "Зенитом"

Бывший футболист "Зенита" Александр Горшков выразил уверенность, что новому главному тренеру питерцев Роберто Манчини по силам быстро дать результат с сине-бело-голубыми. Сегодня было объявлено о назначении специалиста.

– "Зенит" объявил о подписании контракта с Манчини. Что даст этот специалист команде?

– Будем надеяться, что появятся положительные сдвиги в плане игры команды и результата. Итальянские специалисты очень успешны, на что рассчитываю и в нашем случае.

– Сумеет ли Манчини быстро дать результат и завоевать чемпионство в своем первом сезоне в России?

– Думаю, что это посильная задача. Можно вспомнить удачную работу Спаллетти, который довольно быстро смог здесь все построить. Можно взять пример Конте в "Челси". Думаю, уже ведется работа по игрокам.

– Контракт с Манчини был заключен по схеме 3+2. Как вы к этому относитесь?

– Наверное, руководители клуба видят в этом специалисте большие перспективы. Или, возможно, таким было условие тренера, которому потребуется какой-то срок, чтобы добиться поставленных целей. Возможно, это какие-то большие цели в Лиге чемпионов. За один год такие задачи не решаются. Поэтому контракт и заключен на такой длительный срок. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)