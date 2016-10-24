Аксель Витсель: "Оренбург" в отличие от многих пытался играть в футбол"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель после победы над "Оренбургом" (1:0) в домашнем матче 11-го тура чемпионата России подчеркнул, что эта игра складывалась для команды непросто. По словам хавбека, "Зенит" должен был действовать лучше, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– "Оренбург" пытался играть в футбол, в отличие от многих команд, которые приезжают к нам, – подчеркнул Витсель. – Нам было сложно, потому что у нас за плечами была так же Лига Европы, длительный перелет. Вероятно, поэтому мы во втором тайме не были так свежи, хромал последний пас. Должны были играть лучше.

– Во втором тайме вы играли в три центральных защитника, или это было ситуативно?

– Иногда один из полузащитников перемещается в центр защиты. Обычно это делает Хави Гарсия. Мы стараемся начинать атаки из глубины, это наша игра.

– У "Зенита" снова поменялась линия обороны. Как команда реагирует на эти изменения?

– Когда читаешь хотя бы одного защитника каждый матч, это нелегко, приходится адаптироваться. Но сегодня ребята справились.

– В следующую субботу "Спартак" играет с ЦСКА. Какой результат лучше для "Зенита"?

– Если ЦСКА выиграет, то мы, может быть, станем единоличными лидерами, а если "Спартак" – можем оторваться от ЦСКА на большое расстояние. Не знаю, что лучше. Это неважно. В любом случае, мы будем играть против них во втором круге.