Йонас Хектор: "Германия должна стабилизировать свой футбол, чтобы удачно выступить в России"

Защитник сборной Германии Йонас Хектор отметил, что для него большая честь выступить за немецкую команду на предстоящем Кубке конфедераций-2017. Он не видит проблемы в том, что состав сборной будет довольно молодым.

– Сейчас у меня больше матчей на международном уровне в этом составе, чем у других, – цитирует официальный сайт Немецкого футбольного союза Хектора. – Я могу давать советы, поддерживать партнеров. Все в этой команде готовы к своей роли. Команда выглядит гармоничной, молодые футболисты знают друг друга по младшим сборным, поэтому интеграция проходит спокойно. Разве что переключаться с турнира на турнир непросто. Но каждая тренировка позволяет нам узнать друг друга еще лучше.

В детстве каждый мечтает однажды сыграть за свою сборную. Это всегда большая честь, и такой опыт не забывается. Когда ты попадаешь на такой турнир, как Кубок конфедераций, тебе хочется чего-то добиться. Но мы должны сначала найти свою игру. В ближайшие дни хотим стабилизировать свой футбол, чтобы хорошо сыграть в России. Мы не можем выбрать место, где будет проходить турнир. Этим местом стала Россия. Мы поедем туда и будем надеяться на хорошее выступление. Это хороший шанс для молодых игроков. Конечно, это большой вызов для всех нас, но мы готовы его принять.

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