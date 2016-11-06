Владимир Леонов: "Газон "Казань Арены" будет в идеальном состоянии к Кубку конфедераций-2017"

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что отклонений от подготовки Казани к проведению Кубка конфедераций-2017 нет. По его словам, вся инфраструктура, необходимая для проведения турнира, к лету 2017 года будет в идеальном состоянии.

- Сам объект у нас в потрясающем состоянии, мы спокойненько, в графике все поменяли, обновили, - приводит "Р-Спорт" слова Леонова. - Очень хорошая система прошивки получилась. Ребята с других стадионов приезжают, смотрят, как там все это работает. Клубы все довольны - "Локомотив" приезжал, с главным тренером общались, с ребятами, нам был важен фидбэк со стороны спортсменов. Поле всем нравится, оно в хорошем состоянии. Трава еще молодая, но уверен, что к Кубку конфедераций будет в состоянии, близком к идеальному. Остается много работы с временной инфраструктурой вокруг стадиона, но мы тоже идем в графике, все работы у нас запланированы на следующий год. В этом году мы заведем две площадки тренировочные... Так что все в порядке.