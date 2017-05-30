Витинью: "В Москве я чувствую себя безопаснее, чем в Рио-де-Жанейро"

Нападающий ЦСКА Витинью выразил уверенность, что Россия будет готова к проведению Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. По словам бразильца, подготовка к турнирам идет полным ходом.

- Россия будет готова к проведению Кубка конфедераций в этом году и к чемпионату мира по футболу 2018 года, - приводит Sputnik слова Витинью. - Организация будет фантастической, это является основным аспектом, который необходимо принимать во внимание. Работы еще не завершены, но подготовлено уже очень много: улицы, метро, аэропорты. Россию уже можно поздравить.

В России довольно холодно, но это скорее вопрос психологии. Для меня это не проблема: если жарко - хорошо, если холодно - я сильно не беспокоюсь об этом. Я могу спокойно ходить по улице в Рио-де-Жанейро. В Москве я чувствую себя безопаснее.

В Бразилии связывают большие надежды с тренером Тите. Команда при нем играет очень хорошо, игроки понимают его требования. Через 15 лет без золота на чемпионате мира, пришло время выиграть трофей еще раз.

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