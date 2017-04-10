Виталий Мутко: "Пока система фиксации голов будет установлена на стадионах, которые примут Кубок конфедераций"

Президент РФС Виталий Мутко подтвердил информацию о том, что стадионы, которые примут матчи Кубка конфедераций-2017, будут оборудованы системой фиксации гола, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве ("Открытие Арена"), Санкт-Петербурге ("Крестовский"), Сочи ("Фишт) и Казани ("Казань Арена").

- Вы говорили, что в следующем сезоне четыре стадиона будут оборудованы системой фиксации гола. Планы не изменились? - вопрос Мутко.

- 24-25 числа представители ФИФА будут здесь, обговорим все детали. Где-то 17 мая ФИФА уже должна начать работы в России по оборудованию стадионов Кубка конфедераций техникой. У них будет целый месяц. Мы посмотрим, что это за система, сколько она будет стоить, как ее эксплуатировать. И, исходя из увиденного, возможно, докупим потом для других арен.

- На чемпионате России тоже ее будете использовать?

- Пока она будет установлена только на четырех стадионах, которые примут Кубок конфедераций-2017. Во время чемпионата мира - уже на всех аренах. Но мы еще посмотрим на все факторы.