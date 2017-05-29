Утверждены особо контролируемые зоны Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018

Межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности в период проведения чемпионата мира утвердил перечень контролируемых зон Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018, сообщает "Российская газета". В него вошли все стадионы турниров, тренировочные площадки для сборных, аккредитованные гостиницы, фан-зоны, пресс-центры и ряд других объектов.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. ЧМ-2018 состоится в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России