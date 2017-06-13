Тренер сборной Новой Зеландии: "Для наших защитников остановить Смолова - большой вызов"

Помощник главного тренера сборной Новой Зеландии Даррен Базели ждет упорной игры в матче Кубка конфедераций-2017 с командой России. Он также добавил, что для новозеландских защитников будет большим вызовом остановить форварда россиян Федора Смолова.

- Встреча с россиянами - большой вызов для нас, будет упорная игра, - приводит ТАСС слова Базели. - У российских болельщиков большие ожидания от своей команды, игроки сборной России будут максимально подготовлены и постараются победить нас. Повторюсь, это большой вызов для нас, мы постараемся выиграть, как и в любом другом матче, но мы понимаем, что это будет сложно.

Смолов - это очень хороший игрок, да и весь состав сборной России укомплектован сильными футболистами, они все профессионалы и играют в хороших клубах. Сейчас кажется, что Смолов находится в отличной форме. Уверен, у российской сборной большие ожидания от него. Для наших защитников остановить Федора - большой вызов.

Новозеландцы в матче открытия Кубка конфедераций-2017 сыграют с Россией, встреча пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге. Также на групповом турнире они встретятся с Мексикой (21 июня) и Португалией (24 июня).

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