Трансляции сборной популярнее финала Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов, в котором играли "Реал" и "Ювентус" (4:1), вошел в топ-100 самых рейтинговых эфиров отечественного ТВ прошлой недели.

Финальный матч розыгрыша самого престижного клубного европейского турнира, который показывал "Матч ТВ", занял 50-е место с долей в 9 процентов и рейтингом 2,6 процента, обойдя такие хиты отечественного телевидения, как "Вечерний Ургант" и "Давай поженимся".

В то же время рейтинг матчей сборной России оказался выше, чем финала Лиги чемпионов - впрочем, надо учитывать, что игры национальной команды транслируются на Первом.

Так, матч с Бельгией, состоявшийся в марте (данные по игре с Венгрией придут на следующей неделе) показал такие цифры - доля 10,7 процента, рейтинг 3,8 процента. Замер рейтингов производит компания Mediascope (экс-TNS), данные - по диапазону "Россия, аудитория 18+". (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, что 9 июня россияне в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

