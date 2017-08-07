Шолль объяснил, почему он не стал обсуждать тему допинга в России во время Кубка конфедераций

Бывший полузащитник "Баварии" и сборной Германии Мехмет Шолль объяснил, почему он не стал поднимать тему допинга на телеканала ARD во время Кубка конфедераций.

Перед полуфинальным матчем Португалия – Чили планировалось обсудить допинг в российском футболе. Шолль, который являлся экспертом телеканала, отказался принимать участие в этом обсуждении, так как посчитал, что данная тема не имеет отношения к происходящему. В итоге Шолль до конца турнира в эфире больше не появлялся.

– Я не хотел, чтобы эта тема поднималась, – цитирует Шолля Die Welt. – Однако мне сказали, что это сделать нужно, а я не должен вмешиваться. Тогда я и сказал, что ухожу. И ушел.

Потом начали говорить, что я не имею ничего против допинга. Что за чушь? Понятно, что допинг – это худшее, что есть в спорте. Он уничтожает спорт и самих спортсменов, подрывает доверие. С этим нужно бороться. Однако тогда эта тема к эфиру не имела никакого отношения.