23:32 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Серхио Гойкочеа: "Мексика будет претендовать на победу на Кубке конфедераций"

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Бывший вратарь сборной Аргентины Серхио Гойкочеа отметил, что сборная Мексики является претендентом на победу на Кубке конфедераций-2017. Команда сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Россией.

- Мексика, участвуя в подобных турнирах, неоднократно доказывала, что всегда претендует на победу, ведь каждый раз она располагала великолепными игроками, - приводит пресс-служба ФИФА слова Гойкочеа. - Сейчас я могу назвать, к примеру, Чичарито, Джовани Дос Сантоса и Карлоса Велу, каждый из которых в любой момент способен решить исход игры. Матчи с мексиканской сборной всегда были тяжелым испытанием для соперников.

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