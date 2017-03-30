Серхио Гойкочеа: "Мексика будет претендовать на победу на Кубке конфедераций"

Бывший вратарь сборной Аргентины Серхио Гойкочеа отметил, что сборная Мексики является претендентом на победу на Кубке конфедераций-2017. Команда сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Россией.

- Мексика, участвуя в подобных турнирах, неоднократно доказывала, что всегда претендует на победу, ведь каждый раз она располагала великолепными игроками, - приводит пресс-служба ФИФА слова Гойкочеа. - Сейчас я могу назвать, к примеру, Чичарито, Джовани Дос Сантоса и Карлоса Велу, каждый из которых в любой момент способен решить исход игры. Матчи с мексиканской сборной всегда были тяжелым испытанием для соперников.