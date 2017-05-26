Руслан Камболов: "Когда уходил из "Локо", думал только о возвращении в премьер-лигу"

Защитник сборной России Руслан Камболов выразил удовлетворение условиями на сборе в Австрии. Также он отметил, что готов играть на любой позиции, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Я в номере живу один, – сказала Камболов. – Сразу почувствовал уединение – хорошее питание, хорошие поля, хорошая атмосфера.

– На какой позиции вас видит Черчесов?

– Не знаю, лучше у него спросить.

– Черчесов говорил, что видит вас в центре обороны. Вам привычная эта позиция?

– На тренировке я действительно играл в центре обороны, но о месте на поле лучше уточнить у него. Эта позиция мне знакома – я на ней уже много играл.

– Как вы сами оцениваете свои шансы попасть в итоговую заявку?

– Я буду для этого делать все, а там уже – как решит тренер.

– Когда уходили из "Локомотива", могли представить, что будете в сборной?

– Тяжелое время было, но я его давно забыл. Тогда думал только о том, чтобы вернуться в премьер-лигу. Спасибо Всевышнему – получилось.

Напомним, после сбора в Австрии Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.

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