Роберто Карлос: "Игроки сборной России должны понять важность домашних Кубка конфедераций и чемпионата мира"

Бывший защитник "Реала" и "Анжи" Роберто Карлос, представивший трофей Кубка конфедераций в португальском городе Эшторил, отметил, что футболисты сборной России имеют богатый опыт выступлений в еврокубках. Роберто Карлос выигрывал Кубок конфедераций в составе сборной Бразилии в 1997 году.

– Когда я был ребенком, я мечтал побеждать со сборной Бразилии, и Кубок конфедераций стал моей первой победой на международном уровне, – цитирует ТАСС Карлоса. – У нас была отличная команда, и та победа очень дорога мне, я буду помнить ее всю жизнь.

Предстоящий Кубок конфедераций пройдет в России. Игроки сборной этой страны имеют богатый опыт выступлений в еврокубках, теперь им нужно понять, насколько важны домашние Кубок конфедераций и чемпионат мира.