11:52 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Пуйоль приехал в МГИМО на метро

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Чемпион мира и Европы Карлес Пуйоль посетил волонтерский центр чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций-2017 в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). На встречу с волонтерами испанец добирался на метро.

– Меня очень впечатлила глубина, – сказал Пуйоль. – Очень красивые станции и вообще шикарная атмосфера. Если бы я был москвичом, пользовался бы метро постоянно.

Пуйоль пообщался с волонтерами в метро, а у одной из студенток даже взял короткое интервью. Девушка рассказала экс-защитнику, что хотела бы после окончания МГИМО работать в футболе.

– Уверен, Кубок конфедераций и чемпионат мира станут для России большим успехом.

Кроме того, Пуйоля традиционно попросили сравнить Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Разумеется, ветеран "Барселоны" сказал, что аргентинец для него – лучший. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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atl4nt

Айртон. Не только все нормальные

12:57

Айртон

Кстати, все нормальные люди передвигаются по Москве только на метро.)) Дешевле, быстрее и гемморой не заработаешь.))

12:39

Айртон

Taiga42 Так русские футболисты это и есть бездари и неудачники.)) А ты думал это деньгами измеряется?)) Отсутствие мозга никакие деньги не заменят.))

12:38

Taiga42

abs68.... а вы думали что девушки хотят выйти замуж за бездарей и неудачников?

12:18

abs68

"Девушка рассказала экс-защитнику, что хотела бы после окончания МГИМО работать в футболе". И вообще эта девушка непрочь выйти замуж за известного футболиста.

12:09

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ