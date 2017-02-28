Пуйоль приехал в МГИМО на метро

Чемпион мира и Европы Карлес Пуйоль посетил волонтерский центр чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций-2017 в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). На встречу с волонтерами испанец добирался на метро.
– Меня очень впечатлила глубина, – сказал Пуйоль. – Очень красивые станции и вообще шикарная атмосфера. Если бы я был москвичом, пользовался бы метро постоянно.
Пуйоль пообщался с волонтерами в метро, а у одной из студенток даже взял короткое интервью. Девушка рассказала экс-защитнику, что хотела бы после окончания МГИМО работать в футболе.
– Уверен, Кубок конфедераций и чемпионат мира станут для России большим успехом.
Кроме того, Пуйоля традиционно попросили сравнить Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Разумеется, ветеран "Барселоны" сказал, что аргентинец для него – лучший. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Moscow's famous Metro system welcomes a special visitor as @Carles5puyol visits volunteers on one of the #ConfedCup-branded trains.– FIFA.com (@FIFAcom) 28 февраля 2017 г.
🚇🏆🇷🇺 pic.twitter.com/Envm0Wd0Xa
atl4nt
Айртон. Не только все нормальные
12:57
Айртон
Кстати, все нормальные люди передвигаются по Москве только на метро.)) Дешевле, быстрее и гемморой не заработаешь.))
12:39
Айртон
Taiga42 Так русские футболисты это и есть бездари и неудачники.)) А ты думал это деньгами измеряется?)) Отсутствие мозга никакие деньги не заменят.))
12:38
Taiga42
abs68.... а вы думали что девушки хотят выйти замуж за бездарей и неудачников?
12:18
abs68
"Девушка рассказала экс-защитнику, что хотела бы после окончания МГИМО работать в футболе". И вообще эта девушка непрочь выйти замуж за известного футболиста.
12:09