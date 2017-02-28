Пуйоль приехал в МГИМО на метро

Чемпион мира и Европы Карлес Пуйоль посетил волонтерский центр чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций-2017 в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). На встречу с волонтерами испанец добирался на метро.

– Меня очень впечатлила глубина, – сказал Пуйоль. – Очень красивые станции и вообще шикарная атмосфера. Если бы я был москвичом, пользовался бы метро постоянно.

Пуйоль пообщался с волонтерами в метро, а у одной из студенток даже взял короткое интервью. Девушка рассказала экс-защитнику, что хотела бы после окончания МГИМО работать в футболе.

– Уверен, Кубок конфедераций и чемпионат мира станут для России большим успехом.

Кроме того, Пуйоля традиционно попросили сравнить Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Разумеется, ветеран "Барселоны" сказал, что аргентинец для него – лучший. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)