Нойштедтер присоединится к сборной после матча за "Фенербахче"

Сегодня сборная России собралась для подготовки к контрольным матчам против Венгрии и Чили. В отель неподалеку от аэропорта Шереметьево заселились 26 футболистов. Напомним, что 17 июня команда Станислава Черчесова сыграет свой первый матч на Кубке конфедераций с Новой Зеландией. "СЭ" проведет трнсялцию этого матча.
По взаимной договоренности помимо Владимира Габулова, который находится в расположении "Арсенала", нет защитника "Фенербахче" Романа Нойштедтера – на днях его команда проведет матч чемпионата Турции. Оба игрока присоединятся к сборной позднее, сообщили журналистам в пресс-службе национальной команды. Филипп ПАПЕНКОВ)
Нойштедтер в сборную пока не приехал. Он еще нужен "Фенербахче", в выходные в Турции тур чемпионата. Как и Габулов, присоединится позже.– Филипп Папенков (@PippoGranato) 25 мая 2017 г.
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Португалии
tryam
а это бревно зачем?
15:34
shpasic
что за "договорённости"? не могут приехать в сборную - пусть дома сидят, а играют те, кто может. а то опять сборную туристов набирают.
15:12