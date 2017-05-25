Нойштедтер присоединится к сборной после матча за "Фенербахче"

Сегодня сборная России собралась для подготовки к контрольным матчам против Венгрии и Чили. В отель неподалеку от аэропорта Шереметьево заселились 26 футболистов. Напомним, что 17 июня команда Станислава Черчесова сыграет свой первый матч на Кубке конфедераций с Новой Зеландией. "СЭ" проведет трнсялцию этого матча.

По взаимной договоренности помимо Владимира Габулова, который находится в расположении "Арсенала", нет защитника "Фенербахче" Романа Нойштедтера – на днях его команда проведет матч чемпионата Турции. Оба игрока присоединятся к сборной позднее, сообщили журналистам в пресс-службе национальной команды. Филипп ПАПЕНКОВ)

Нойштедтер в сборную пока не приехал. Он еще нужен "Фенербахче", в выходные в Турции тур чемпионата. Как и Габулов, присоединится позже. – Филипп Папенков (@PippoGranato) 25 мая 2017 г.

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