14:56 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Нойштедтер присоединится к сборной после матча за "Фенербахче"

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Сегодня сборная России собралась для подготовки к контрольным матчам против Венгрии и Чили. В отель неподалеку от аэропорта Шереметьево заселились 26 футболистов. Напомним, что 17 июня команда Станислава Черчесова сыграет свой первый матч на Кубке конфедераций с Новой Зеландией"СЭ" проведет трнсялцию этого матча.

По взаимной договоренности помимо Владимира Габулова, который находится в расположении "Арсенала", нет защитника "Фенербахче" Романа Нойштедтера – на днях его команда проведет матч чемпионата Турции. Оба игрока присоединятся к сборной позднее, сообщили журналистам в пресс-службе национальной команды. Филипп ПАПЕНКОВ)

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Португалии

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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tryam

а это бревно зачем?

15:34

shpasic

что за "договорённости"? не могут приехать в сборную - пусть дома сидят, а играют те, кто может. а то опять сборную туристов набирают.

15:12