Директор департамента реализации стратегических проектов Минсвязи РФ Андрей Черненко сообщил, что на получение паспорта болельщика Кубка конфедераций подано более 60 тысяч заявок. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

- На сегодняшний день мы получили уже более 60 тысяч заявок на получение паспорта болельщика Кубка конфедераций, - сказал Черненко. - Динамика их поступления только увеличивается. Процентов 70 - из России, дальше уже идут болельщики из Чили, Мексики, Германии. Из стран - неучастниц турнира больше всего заявок от США. Выдадим столько Fan ID, сколько потребуется. А после Кубка конфедераций такая же программа будет и по ЧМ-2018. (Михаил ГОНЧАРОВ)