"Метрострой" не привлекал северокорейских рабочих при возведении стадиона в Петербурге

В компании "Метрострой", являющейся последним генеральным подрядчиком строительства стадиона "Санкт-Петербург", сообщили, что не привлекали северокорейских рабочих. Сегодня британское издание the Guardian опубликовало выдержки из ответа главы ФИФА Джанни Инфантино на запросы руководителей футбольных федераций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии о нарушении прав рабочих при строительстве стадиона "Санкт-Петербург".

В документе, в частности, утверждается, что специальная комиссия провела инспекцию строительства и действительно выявила определенные нарушения. Также подтвердилась информация о найме на работу граждан КНДР. ФИФА немедленно связалась с генеральным подрядчиком, чтобы устранить все проблемы.

– Конкретно у "Метростроя" северокорейских рабочих не было, – цитирует ТАСС представителей организации.

Отмечается, что при этом в "Метрострое" затруднились ответить на вопрос о наличии северокорейских работников у субподрядных организаций, которых было более 100.

Напомним, что арена "Санкт-Петербург" примет матчи Кубка конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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