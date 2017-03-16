12:33 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

МЧС провело учения на "Открытие Арене" и потушило "пожар"

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МЧС в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 провело учения на "Открытие Арене", сообщает ТАСС. Пожарно-спасательные подразделения отработали способы и методы тушения пожаров, эвакуации и спасения людей, в том числе при помощи самоспасателей.

По легенде на стадионе произошло возгорание в одном из помещений на четвертом этаже, несколько человек оказались отрезаны от путей эвакуации, общая площадь учебного пожара составила почти 100 кв. м. Отмечается, что его удалось оперативно ликвидировать, в ходе тушения учебного пожара были спасены три человека, 17 эвакуированы.  В учениях приняло участие порядка 45 человек и более 10 единиц техники. 

"В настоящее время столичным управлением МЧС России ведется активная подготовка по обеспечению безопасности инфраструктуры и объектов, задействованных в проведении Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу", - сообщили в ГУ МЧС. 

"Открытие Арена" примет три матча группового турнира и поединок за третье место Кубка конфедераций, а также четыре игры группового турнира и встречу 1/8 финала ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4099665

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Святыня не горит, а у голубцов трубы сами собой протекают и поле дребезжит. Поле волнуется раз, поле волнуется два, поле волнуется три - Распил-арена сгори.

13:11

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ