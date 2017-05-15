Луиз Адриану встретился с Роналдинью

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану опубликовал в своем Инстаграме фотографию с легендарным бразильским футболистом Роналдинью.

Напомним, что Роналдинью принял участие в открытии парка Кубка конфедераций-2017 в Казани, а сегодня прилетел в Москву. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Казань примет три игры группового турнира и полуфинал.