20:21 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Луиз Адриану встретился с Роналдинью

0
0
0
0
5

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану опубликовал в своем Инстаграме фотографию с легендарным бразильским футболистом Роналдинью.

Напомним, что Роналдинью принял участие в открытии парка Кубка конфедераций-2017 в Казани, а сегодня прилетел в Москву. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Казань примет три игры группового турнира и полуфинал.

 

Prazer encontrar os amigos @ronaldinho @robertodeassismoreira em Moscou!! 🏆⚽️🇷🇺🇧🇷

Публикация от Luiz Adriano (@luizadrianinho) Май 15 2017 в 9:58 PDT

0
0
0
0
5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

atl4nt

Роналдо уже не тот (шутка)

21:00

Taffarel

Да вроде не Роналдо это, хотя какое то сходство есть

20:58

Kot, kotoryi

Справа это Роналдо?

20:52

Kot, kotoryi

А который из них Зубастик?

20:50

Смерть сусликам

Зубастика трудно узнать, по мне лучший нападающий в европейском футболе 90х-00х годов, а может и лучший (если бы не травмы).

20:26