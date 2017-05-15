Луиз Адриану встретился с Роналдинью

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану опубликовал в своем Инстаграме фотографию с легендарным бразильским футболистом Роналдинью.
Напомним, что Роналдинью принял участие в открытии парка Кубка конфедераций-2017 в Казани, а сегодня прилетел в Москву. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Казань примет три игры группового турнира и полуфинал.
atl4nt
Роналдо уже не тот (шутка)
21:00
Taffarel
Да вроде не Роналдо это, хотя какое то сходство есть
20:58
Kot, kotoryi
Справа это Роналдо?
20:52
Kot, kotoryi
А который из них Зубастик?
20:50
Смерть сусликам
Зубастика трудно узнать, по мне лучший нападающий в европейском футболе 90х-00х годов, а может и лучший (если бы не травмы).
20:26